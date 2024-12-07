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Россия должна наказать Абхазию за демарш – военкор Стешин

Россия должна наказать Абхазию за демарш – военкор Стешин

Политнавигатор В ответ на демарш со сторона Абхазии, отказавшейся подписывать инвестиционное соглашение с Россией, Москва должна жестко отреагировать.

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