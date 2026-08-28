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В России вводится обязательный электронный документооборот в сфере грузоперевозок

На заседании комитета областного Собрания по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре обсуждался федеральный закон, согласно которому с 1 сентября 2026 года участникам перевозок необходимо перевести в электронный формат часть перевозочных документов.

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