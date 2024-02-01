В Карелии будут судить лидера банды, похищавшей людей ради выкупа

Приговор сообщникам организатора группировки вынесли ранее. Следователь отделения по расследованию особо важных дел Следкома Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя.
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