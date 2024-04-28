Свыше 350 точек торговли вербой заработали в Подмосковье

Сегодня православные верующие отмечают один из двунадесятых праздников — Вход Господень в Иерусалим. В символике этого праздника часто используется верба — веточка дерева кустарника из рода ивы, с гибкими ветвями буро-красного цвета.
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