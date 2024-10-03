Врач Харченко: неравномерный выброс желчи нарушает всасывание витаминов

Различные нарушения в работе ЖКТ могут мешать организму усваивать витамины из пищи. Дискинезия желчевыводящих путей, то есть неравномерный выброс желчи, — самая частая причина нарушения всасывания витаминов, рассказала "Газете.
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