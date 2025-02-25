РУССКАЯ НАЦИОНА...
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В Ереване армяне разбросали и сломали венки,возложенные местными русскими у мемориала погибшим в ВОВ

В Ереване армяне разбросали и сломали венки,возложенные местными русскими у мемориала погибшим в ВОВ

Ереван снова оказался в эпицентре скандала, который, как говорится, «ни в какие ворота не лезет». В День защитника Отечества, 23 февраля, местные русские решили почтить память солдат, погибших в Великой Отечественной войне, возложив венки к мемориалу в столице Армении.

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