В Ереване армяне разбросали и сломали венки,возложенные местными русскими у мемориала погибшим в ВОВ

Ереван снова оказался в эпицентре скандала, который, как говорится, «ни в какие ворота не лезет». В День защитника Отечества, 23 февраля, местные русские решили почтить память солдат, погибших в Великой Отечественной войне, возложив венки к мемориалу в столице Армении.