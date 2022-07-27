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Ученые из Австралии и США установили личность «человека из Сомертона»

Ученые из Австралии и США установили личность «человека из Сомертона»

Надпись на внутренней стороне обложки книги, из которой был вырван листок, обнаруженный в кармане человека из Сомертона Wikimedia Commons Исследователи из Австралии и США заявили, что приблизились к разгадке одной из главных тайн австралийской истории.

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