Ученые из Австралии и США установили личность «человека из Сомертона»

Надпись на внутренней стороне обложки книги, из которой был вырван листок, обнаруженный в кармане человека из Сомертона Wikimedia Commons Исследователи из Австралии и США заявили, что приблизились к разгадке одной из главных тайн австралийской истории.
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