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Совет по дому

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Огромная тарелка вкусного печенья: 1 яйцо, стакан йогурта и 15 минут выпечки — румяные полумесяцы в белоснежной пудре

Огромная тарелка вкусного печенья: 1 яйцо, стакан йогурта и 15 минут выпечки — румяные полумесяцы в белоснежной пудре

Когда нужно приготовить что-то к чаю, эта домашняя простая выпечка будет очень кстати. Такое печенье готовится буквально за 10 минут из того, что есть в холодильнике.

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