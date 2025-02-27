Вот-вот наступит весна и принесет с собой свежий ветер перемен И хотя на улице еще холодно, солнце греет теплее, а зимняя хандра отступает, уступая место желанию срочно обновить свой дом и наполнить его весенним настроением

Пастельные тона Темные, драматичные «зимние» цвета пора сменить в интерьере на нежные, легкие, пастельные оттенки.
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