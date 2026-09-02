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Татарстанда студент отрядлары өчен Татарстан Рәисенең күчмә вымпелы барлыкка киләчәк

Татарстанда студент отрядлары өчен Татарстан Рәисенең күчмә вымпелы барлыкка киләчәк

Татарстанда республика Рәисенең «Татарстан Республикасында иң яхшы студент хезмәт отряды» күчмә вымпелы барлыкка киләчәк.

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