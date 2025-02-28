Депутат от «Единой России» организовал в Петербурге производство беспилотных платформ для эвакуации раненых с поля боя

Устройства также могут доставлять провизию и боеприпасы к линии боестолкновения Муниципальный депутат от «Единой России» Эмиль Семочкин организовал в Петербурге производство беспилотных платформ для эвакуации раненых с поля боя.
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