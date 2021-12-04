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Ургант до слез растрогал поклонников рассказом об умершей бабушке

Ургант до слез растрогал поклонников рассказом об умершей бабушке

Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант умерла 3 декабря в возрасте 92 лет. Внук звезды экранов, 43-летний шоумен и телеведущий Иван Ургант рассказал, как проводил с ней время в детстве, чем до слез растрогал своих поклонников.

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