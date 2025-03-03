Промсвязьбанк: Ожидаем переход к консолидации индекса RGBI

Индекс RGBI по итогам недели незначительно подрос до 107,54 пунктов (+0,67 пункта) – на рынке сохраняются достаточно сильные ожидания дальнейшего улучшения геополитической конъюнктуры, которое позволит в текущем году Банку России приступить к снижению ключевой ставки.
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