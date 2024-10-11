В Оренбургской области полицейские рассказали детям о вреде наркотиков

Профилактическая беседа со школьниками проведена с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, пропаганды физической культуры и спорта среди подрастающего поколения.
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