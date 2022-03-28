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Михеев забросил 14-ю шайбу в сезоне. У него 4 гола в 6 последних играх

Форвард «Торонто» Илья Михеев забил гол в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2). В последних 6 играх россиянин забросил 4 шайбы.

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