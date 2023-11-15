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Скандальный следователь, осужденный за взятку от Шакро Молодого, стал военным на Украине

Скандальный следователь, осужденный за взятку от Шакро Молодого, стал военным на Украине

Бывший руководитель управления Следственного комитета Российской Федерации по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко, который был осужден за получение взятки от известного криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, был помилован президентом России и поступил на службу в российскую армию.

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