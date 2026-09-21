Трамп сравнил CNN, MSNBC и Politico с мусорными мешками

Президент США Дональд Трамп сравнил американские СМИ с мусором. В соцсети Truth Social он опубликовал изображение Белого дома с тремя мусорными мешками с логотипами CNN, Politico и MSNBC.
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