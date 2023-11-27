Музыкальный релизный трейлер кооперативного экшена Gangs of Sherwood В связи с выхо...

Музыкальный релизный трейлер кооперативного экшена Gangs of SherwoodВ связи с выходом кооперативной приключенческой игры Gangs of Sherwood в этот четверг, 30 ноября, NACON и Appeal Studios представили совершенно новый трейлер игры.
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