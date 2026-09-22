S&P 500 (ES) Analysis, Key-Zones, Setup for Tue (Sep 22) E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! MyAlgoIndex Bias: The broad market had its strongest session since early August and the December contract settled at 7,833.
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