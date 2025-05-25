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Хвича стал чемпионом Италии, но без золотой медали. Получит, если «Наполи» наградит его специально

Хвича стал чемпионом Италии, но без золотой медали. Получит, если «Наполи» наградит его специально

Тонкости итальянского регламента. После победы «Наполи» в Серии А чемпионами стали не только нынешние игроки клуба.

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