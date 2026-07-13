Филадельфийский эксперимент: что скрывают власти США

Легенда о Филадельфийском эксперименте — одна из самых живучих тайн XX века. Согласно ей, 28 октября 1943 года военные США на глазах изумлённых наблюдателей превратили боевой эсминец в невидимку, телепортировали его на 320 километров, а затем с таким же трудом вернули обратно.