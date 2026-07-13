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Русская Семёрка

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Филадельфийский эксперимент: что скрывают власти США

Легенда о Филадельфийском эксперименте — одна из самых живучих тайн XX века. Согласно ей, 28 октября 1943 года военные США на глазах изумлённых наблюдателей превратили боевой эсминец в невидимку, телепортировали его на 320 километров, а затем с таким же трудом вернули обратно.

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