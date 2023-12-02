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РИАН: Палестинский врач с гражданством России погиб в секторе Газа

РИАН: Палестинский врач с гражданством России погиб в секторе Газа

Врач из Палестины с гражданством РФ скончался после авиационного удара армии Израиля по городу Газа. Соответствующую информацию в субботу, второго декабря, опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на двоюродного брата медика Мохаммеда Хассуну.

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