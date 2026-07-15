Ночной удар по Киеву: «Русский шпион посоветовал Зеленскому уехать из Украины» Находясь вдали от родины, укро-президент потребовал от Евросоюза срочно принять 21-й пакет санкций против России Радомир Маркуш Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Главной новостью как в наших СМИ, так и в бандеровских во вторник, стал ночной удар баллистики и БПЛА по военным объектам в Киеве.