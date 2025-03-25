Škoda Moldova и DAAC Hermes отмечают 130-летие бренда Škoda привлекательным юбилейным предложением

2025 год станет особенным для автолюбителей Республики Молдова. По случаю празднования 130-летия со дня основания бренда Škoda компания Škoda Moldova и ее надежный партнер, компания DAAC Hermes, запускают специальное юбилейное предложение для моделей, которые предпочитают молдавские водители.