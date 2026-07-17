Развожаев сообщил об усложнении ситуации с электроснабжением Севастополя

Губернатор Севастополя сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением. Из-за дефицита мощности городу "пришлось отказаться даже от режима отключений "два через шесть", однако уже вечером удалось перейти на схему "три часа со светом, три часа — перерыв".
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