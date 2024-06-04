Euroclear перестал зачислять бумаги на связанные с Россией счета

Международный депозитарий Euroclear с середины мая приостановил зачисление ценных бумаг из нероссийских депозитариев в свою инфраструктуру на любые счета, связанные с резидентами России, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение самого депозитария.
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