Полицейские задержали жителя Краснодара, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники ОНК Управления МВД России по городу Краснодару оперативным путем получили информацию о том, что 20-летний местный житель причастен к незаконному обороту наркотиков на территории краевого центра.
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