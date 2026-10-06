Клепиков: Белгородская облдума утвердила квоты для участников СВО

Белгородская областная Дума поддержала инициативу о квотировании рабочих мест для участников СВО. С 1 марта 2027 года работодатели с более чем 100 сотрудниками должны будут выделять 1% мест для ветеранского трудоустройства.
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