🇷🇺💥🇺🇦 Взрывы и пожары: поражены объекты инфраструктуры врага в Одессе и Черноморске ▪️Сегодня были нанесены ракетные удары по объектам врага в Одесской области.
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🇷🇺💥🇺🇦 Взрывы и пожары: поражены объекты инфраструктуры врага в Одессе и Черноморске ▪️Сегодня были нанесены ракетные удары по объектам врага в Одесской области.
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