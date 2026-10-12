🔥 С 13 по 15 октября в центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность Запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности.
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