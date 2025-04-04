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Влияние решений США и обмен валют: что ждет россиян на следующей неделе

Влияние решений США и обмен валют: что ждет россиян на следующей неделе

На следующей неделе нас ждут неоднозначные экономические новости. Несмотря на то, что пошлины, которые анонсировал президент США Дональд Трамп, не касаются России напрямую, экономисты уверены – они все же окажут свое влияние на жизнь внутри страны.

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