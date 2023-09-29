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На Украине сообщили о взрывах в Винницкой области

На Украине сообщили о взрывах в Винницкой области

Взрывы раздались в Винницкой области Украины, сообщает телеканал страны ТСН. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины по состоянию на 01:37, воздушная тревога звучит в Винницкой, Сумской, Хмельницкой, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях.

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