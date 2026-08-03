Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ложь Трампа - утомила Иран.

Ложь Трампа - утомила Иран.

Иран опровергает утверждение Трампа о том, что Тегеран стремился к сделке о повторном открытии Ормузского пролива, настаивая на том, что водный путь остаётся закрытым, и предупреждая о более сильных мерах сдерживания угроз со стороны США.

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