Steak Lovers
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Steak Lovers

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Настоящая карбонара по рецепту итальянцев. Показываем все тонкости

Настоящая карбонара по рецепту итальянцев. Показываем все тонкости

Паста карбонара традиционна для региона Лацио, центром которого является Рим. Поэтому и готовить ее обязательно нужно по придуманному здесь рецепту, без всяких сливок, как привыкли подавать в наших ресторанах.

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