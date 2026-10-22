Билеты на выступление Наваи Бакирова в Milo Concert Hall 17 ноября снова доступны по цене от 4 до 8 тысяч рублей после того, как уголовное дело о запрещённом веществе в отношении рэпера было прекращено, а самого его выдворили из Казахстана.