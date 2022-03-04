Минобороны: в ходе спецоперации погибли 498 военных РФ, потери Украины — 2 870 человек убитыми

По словам Игоря Конашенкова, украинские националисты продолжают готовить провокации, прикрываясь мирными жителями По данным Министерства обороны РФ, в ходе участия в спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, еще 1597 получили ранения.
По словам Игоря Конашенкова, украинские националисты продолжают готовить провокации, прикрываясь мирными жителями По данным Министерства обороны РФ, в ходе участия в спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, еще 1597 получили ранения.
Свежие комментарии