Минэк понизил прогноз среднегодового курса доллара в 2025 году

Минэкономразвития дало прогноз социально-экономического развития страны на 2025 год. Ведомство заявило, что к концу года курс доллара составит 98,7 рубля, безработица будет держаться на уровне 2,5%, а инфляция ожидается на уровне 7,6%.
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