Киргизия стала основным маршрутом параллельного импорта в Россию — эксперт

Киргизия становится основным маршрутом для обхода западных санкций из-за политики Казахстана соблюдать санкции, заявил директор центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев, сообщает 22 октября агентство Подробно.
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