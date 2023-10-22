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Киргизия стала основным маршрутом параллельного импорта в Россию — эксперт

Киргизия стала основным маршрутом параллельного импорта в Россию — эксперт

Киргизия становится основным маршрутом для обхода западных санкций из-за политики Казахстана соблюдать санкции, заявил директор центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев, сообщает 22 октября агентство Подробно.

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