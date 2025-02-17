Росавиация: рейс из Калининграда в Египет был задержан более чем на сутки

Представитель Росавиации Артем Кореняко написал в Telegram-канале о втором борте египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines, который вылетел в аэропорт места назначения после многочасовой задержки.
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