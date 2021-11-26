Швейцарский полузащитник «Боруссии» Денис Закария интересен «Ювентусу», «Манчестер Юнайтед», «Берселоне» и «Роме», сообщает Николо Скира в своём «твиттере».
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