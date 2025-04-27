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В Госдуме предупредили об угрозе для владельцев криптокошельков

В Госдуме предупредили об угрозе для владельцев криптокошельков

Фишинг является одной из самых распространенных угроз для владельцев криптокошельков, включая даже опытных пользователей, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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