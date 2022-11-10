Победа погибшего демократа Делюки на выборах рассмешила американцев

Американские читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали сообщение о том, что погибший в октябре конгрессмен от Пенсильвании, представитель демократической партии Энтони Делюка был переизбран во время прошедших промежуточных выборов.
Американские читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали сообщение о том, что погибший в октябре конгрессмен от Пенсильвании, представитель демократической партии Энтони Делюка был переизбран во время прошедших промежуточных выборов.
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