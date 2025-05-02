Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

Расчеты 152 мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» в ходе боевой работы в Сумской области в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили бронетехнику, живую силу и огневые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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