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Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

Расчеты 152 мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» в ходе боевой работы в Сумской области в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили бронетехнику, живую силу и огневые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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