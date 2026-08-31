Тверской отряд "Сова" сократил зону поиска пропавшего подростка

15-летний подросток пропал 15 августа в районе деревни Зинаидово Тверской области. Волонтёры из отряда "Сова" решили не расширять область поиска, сосредоточив внимание на уже закрытой кинологами зоне.
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