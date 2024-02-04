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Политический вестник

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Европейские политики "третьего сорта" решили довести до ядерной катастрофы

Европейские политики "третьего сорта" решили довести до ядерной катастрофы

Сообщение, что арсенал может поступить в распоряжение Брюсселя (сугубо гражданской, напомним, институции, ведь общеевропейской армии не существует), означает не только угрозу в адрес России, пусть наша страна и не была названа.

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