Беглов поздравил петербуржцев с днём памяти Ксении Блаженной

Губернатор назвал святую духовным символом Петербурга. Губернатор Петербурга Александр Беглов тепло поздравил всех православных верующих с праздником, посвящённым памяти святой блаженной Ксении Петербургской.
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