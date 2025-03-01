Конфликт Зеленского и Трампа: сделка по редкоземельным металлам под угрозой

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне обернулась скандалом. Зеленский затронул вопрос гарантий безопасности, отвлекаясь от основной экономической темы, что привело к отмене сделки по редкоземельным металлам.
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