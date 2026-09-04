Белорусская теннисистка Соболенко пожаловалась на дым от марихуаны на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пожаловалась на дым от марихуаны во время матча третьего круга US Open против узбекистанки Камиллы Рахимовой.
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