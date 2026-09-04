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Белорусская теннисистка Соболенко пожаловалась на дым от марихуаны на US Open

Белорусская теннисистка Соболенко пожаловалась на дым от марихуаны на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пожаловалась на дым от марихуаны во время матча третьего круга US Open против узбекистанки Камиллы  Рахимовой.

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