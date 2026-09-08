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Xiaomi превратила кроссовер в дом на колёсах — у него выдвижной второй этаж и подогрев пола

Xiaomi превратила кроссовер в дом на колёсах — у него выдвижной второй этаж и подогрев пола

Skynomad N90 Max Explorer Edition получил встроенную палатку на крыше, тёплый пол и спальню внутри салона Xiaomi представила большой гибридный внедорожник Skynomad N90 Max, а вместе с ним — необычную версию Explorer Edition для путешествий.

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