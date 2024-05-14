Йосеф Каменецкий стал новым главным раввином Московской еврейской религиозной общины (МЕРО), он приехал из Израиля, однако ранее уже жил и работал в Москве.
Йосеф Каменецкий стал главным раввином Москвы, он прибыл из Израиля
Комментарии
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ИР
Игорь Романов
Наверно деньги будет собирать для укронацисков в память о жертвах Бандеры.
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16 час.
АндрейБорков
Ах Йосиф, Йосиф, старый добрый Йосиф, какие есть на свете имена? Состригли ты свою больную мозель, введь до сих пор она в тебе видна! С добрым утром тетя Хая, ой ёй ёй, вам посылка из Шанхая, ой ёй ёй, а в посылке три китайца ой ёй ёй, три ктиайца красят яйца ой ёй ёй..... (Аркадий Северный, про тетю Хаю). 😀😀😀
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16 час.
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