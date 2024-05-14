Йосеф Каменецкий стал главным раввином Москвы, он прибыл из Израиля

АндрейБорков

Ах Йосиф, Йосиф, старый добрый Йосиф, какие есть на свете имена? Состригли ты свою больную мозель, введь до сих пор она в тебе видна! С добрым утром тетя Хая, ой ёй ёй, вам посылка из Шанхая, ой ёй ёй, а в посылке три китайца ой ёй ёй, три ктиайца красят яйца ой ёй ёй..... (Аркадий Северный, про тетю Хаю). 😀😀😀